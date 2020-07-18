البنتاجون: تركيا أرسلت ما يزيد عن 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال 3 أشهر وعرضت عليهم الجنسية التركية

كشف تقرير للبنتاجون أن تركيا أرسلت ما يزيد عن 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020م.

وأفاد التقرير الخاص بعمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا للبنتاغون، بأن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المرتزقة مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، وفقا لوكالة أسوشيدت برس.

وأشار التقرير إلى أن المكافآت المالية الدافع وراء توجه المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

ويشمل التقرير الفترة الممتدة حتى نهاية شهر مارس الماضي، لكنه يرجح أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا في تقدم قوات حكومة الوفاق في مايو الماضي قرب العاصمة طرابلس.

وحسب التقرير، فإن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا في نهاية أبريل الماضي، كما نشرت تركيا “عددا مجهولا” من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام.