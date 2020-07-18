شاهد.. تسريب جديد من #خيمة_القذافي.. مالك الحمود الصباح يتآمر على إعلام الكويت

كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، عن تسريب جديد من تسريبات ما عرف إعلاميا بخيمة القذافي والتي تورطت فيها شخصيات بالتآمر على دول المنطقة.

وفقا لتفاصيل التسريب الجديد الذي كان بطله المحامي الكويتي مالك الحمود الصباح، حيث هاجم في المقطع المنشور على حساب الهيل الإعلام الكويتي بمعلومات قدمها للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكما اتضح من التسريب الجديد فإن مالك الحمود هاجم صحيفة السياسة مدعيا بتلقيها توجيهات من جهات خارجية، كما زعم أن صحيفة الرأي العام مدعومة من شيعة لبنان وأيضا جريدة القبس الكويتية مدعومة من حزب البعث.

تسريب حصري : مالك الحمود الصباح ٤ يتخابر مع القذافي ضد اعلام وطنه #الكويت #السعودية كانت الهدف الاساسي لهذا الحوار لذلك مالك يعطيه طرق النيل من صاحب جريده اتهمه بانه تابع للسعودية والتسريبات القادمه ستوضح اكثر. اتهم جهات اعلامية كويتيه بانها تتبع جهات خارجيه!#ماخفي_اعظم pic.twitter.com/WLx48phEZi — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 18, 2020

وقال مراقبون سياسيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن التسريب الجديد للمحامي الكويتي يفتح باب التجنيد للإخوان والحاقدين على الكويت، ويؤكد أن علاقة الشيخ مالك الحمود مع القذافي تعدت عملية التخابر وأنها وصلت إلى التجنيد.

ووفا لتسريبات سابقة، فيواجه كل من النائب السابق مبارك الدويلة المنتمي لجماعة الإخوان في الكويت، والأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيري، تهما خطيرة، على رأسها التخابر مع جهة أجنبية، والتي تمس بأمن الكويت وعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول.

وبعد تحقيقات موسعة مع المطيري والدويلة، واللذين لم يخفيا لقاءهما بالقذافي، أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، المذكورين إلى النيابة العامة وتم ضبطهما.

جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة على مدى الأيام الماضية، على خلفية تسريبات القذافي قبل سنوات طويلة، بقصد زعزعة استقرار المنطقة.

ويواجهالمطيري تهما كبيرة تمس بأمن الدول، وهي التخابر مع جهة أجنبية”، في إشارة إلى قضية التخابر مع القذافي، و”الدخول في علاقة مع دولة تجهز لأعمال عدائية ضد السعودية.