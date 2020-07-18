مصرع رجل أمن وإصابة آخر في انقلاب دورية بمكة

لقي رجل أمن مصرعه وأصيب آخر في انقلاب إحدى الدوريات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم، بقرية المضيق الواقعة شرق مكة المكرمة، وفقا لمصادر خاصة بصحيفة “الوئام”.

وقالت المصادر إن مركز العمليات الموحد 911 قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود حادثة انقلاب لإحدى الدوريات الأمنية من نوع “اف جي” بالقرب من مركز المضيق التابع لمنطقة مكة المكرمة وفور وصول الجهات المعنية لمكان الحادثة اتضح وجود حالة وفاة لأحد رجال الأمن بينما أصيب زميله والذي نقل على أثر ذلك لمستشفى الملك فيصل بمكة لتلقي العلاج اللازم”.

يذكر أن هذه الحادثة سلمت للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال كافة التحقيقات الأمنية لمعرفة أسباب هذه الحادثة.