40 دولة أفريقية تغلق حدودها بالكامل للسيطرة على #كورونا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم أن 40 دولة أفريقية أغلقت حدودها بالكامل، بسبب مخاوف تتعلق بالتفشي السريع لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أفريقيا.

وأعلن المركز في بيان له اليوم، أن نحو 40 دولة أفريقية لا تزال قيد “إغلاق كامل للحدود”، فيما تم تفعيل حظر التجول الليلي عبر 34 دولة، في محاولة لوقف انتشار الفيروس المعدي.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في جميع أنحاء القارة الأفريقية تجاوز حتى اليوم 682743 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 14671، ونحو 362071 حالة تعافٍ حتى الآن.

وأكد البيان أن بعض البلدان الأفريقية لا تزال تسمح بنقل البضائع والشحن والنقل في حالات الطوارئ، منها وإليها، وتسمح بعض الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي للمواطنين والمقيمين بالدخول، ولكن جميع الحدود مغلقة بشكل أساسي.

ولفت إلى أنه في ظل الجهود المتزايدة لاحتواء تفشي المرض عبر بلدان القارة، تطبق 41 دولة ارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي في الأماكن العامة.