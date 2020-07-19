حدث مهم في بريطانيا والعالم… 27 يوليو الموعد المنتظر للقاح “كورونا”

تسابق جامعة أوكسفورد البريطانية الوقت لإعلان أول لقاح في العالم ضد كورونا، إذ أكد باحثوها نجاحه في القضاء على الفيروس المستجد.

ووفق صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التغريد عن تقرير بريطاني يظهر تفاؤلا باللقاح في مرحلته الثالثة والنهائية المنتظر إطلاقها في 27 يوليو الجاري، لإثبات نجاعته النهائية وخلوه من أي آثار جانبية.

ولم يطور اللقاح على أساس خلق أجسام مضادة فحسب، بل وتوليد الخلايا التائية القاتلة “T-Cells” ما يشكل اختراقا علميا، بحسبما نشرته الصحيفة البريطانية.

ومن المنتظر أن يكون لقاح لفيروس “كوفيد 19” متاحا في الأسواق نهاية سبتمبر 2020.

وتقتضي المرحلة بالتأكد من عدم وجود تأثيرات جانبية للقاح على آلاف المتطوعين، بحسب شركة AstraZeneca التي تعمل على إنتاج اللقاح بالتعاون مع الحكومة البريطانية.

ومن المنتظر أن تنشر الجامعة نتائج تجاربها الأولية على لقاح كورونا في مجلة “لانسيت” العلمية، والتي كشفت عن معلومات تؤكد أن اللقاح نجح في توليد أجسام مضادة تقاوم الفيروس، وكذلك ما يعرف بالخلايا القاتلة “تي سيلس” (T-cells).

وكانت دورية “لانسيت” الطبية قد أعلنت أنها ستنشر يوم الاثنين 20 يوليو بيانات التجارب السريرية المرتقبة للمرحلة الأولى للقاح محتمل ضد فيروس كورونا تطوره شركة “أسترا زينيكا” و”جامعة أوكسفورد”.

وقالت متحدثة باسم الدورية، في بيان “نتوقع صدور هذه البيانات، التي تخضع للتحرير النهائي والتحضير، يوم الاثنين 20 يوليو للنشر الفوري”.

ويعتبر اللقاح الذي تطوره شركة “أسترا زينيكا” الأمريكية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية من أبرز الأمصال المرشحة، وسبق أن خصصت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مليار دولار لتطويره.

وسبق أن قالت الشركة، التي أبرمت معها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا عقدا للحصول على 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل، إنها تتوقع بدء إنتاجه، حال نجاح الاختبارات، في أواخر العام الحالي أو أوائل 2021.

جدير بالذكر أن شركة “أسترا زينيكا” توصلت إلى اتفاقيات لتصدير حوالي ملياري جرعة إلى جميع أنحاء العالم في حال ثبوت فاعلية اللقاح.