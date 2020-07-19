إثيوبيا تحاصر دول المصبّ.. السودان: انحسار مفاجئ لثلاثة من فروع النيل

بعد يومين من إعلان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء الملء الأولي لخزان سد النهضة، أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، بسبب انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج محمد، اليوم الأحد، إن 5 محطات هي: الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة، خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الابيض والازرق ونهر النيل.

وكشف الحاج محمد عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدني مستوي لها في 4 محطة مياه أخرى، هي سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، مبينا أن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية التي تنتجها المحطات.

وأوضح أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل، مشيرا إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.

وتوقع الحاج محمد حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية، ونقصها الحاد في مناطق أخري بعيدة.