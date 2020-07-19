بالأرقام.. الرياضيون العشرة الأعلى أجرًا في العالم

نشرت مجلة فوربس الأمريكية قائمة بأعلى النجوم في عالم الرياضة أجرا خلال العام 2020، وجاء في مقدمتهم لاعب التنس السويسري، روجر فيدرر، والذي يحتل المركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس للرجال، حيث بلغ أجره السنوي 159 مليون دولار.

وجاء بعد روجر في القائمة ثلاثة من لاعبي كرة القدم، وهم على التوالي كريستيانو رونالدو (157 مليون دولار)، ثم ميسي (155)، ثم نيمار (141).

وما بين المرتبة الخامسة والسابعة جاء نجوم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس (131 مليون دولار)، ثم ستيفن كاري وكيفن ديورانت، 111 مليون دولار، لكل منهما.

في المرتبة الثامنة جاء لاعب كرة الجولف الأمريكي تايغر وودز (92 مليون دولار)، تلاه لاعبا كرة القدم الأمريكية كيرك كوزينز (90 مليونا)، وأخيرا في المرتبة العاشرة كارسون وينتز (88 مليونا).