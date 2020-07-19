بتوجيه أمير الجوف.. سوق جديد للتمور في سكاكا

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمانة المنطقة بإنشاء “سوق حراج تمور الجوف” بمدينة سكاكا، لتسويق تمور الرطب لمزارعي المنطقة مع بداية نزول الإنتاج.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: “إن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي تجسيد لرؤية حكومتنا الرشيدة في دعم قطاع التمور، واهتمام سموه بمنتجات مزارعي المنطقة من التمور، وإيجاد نافذة تسويقية حقيقية وطرق متنوعة لعرض منتج الرطب، وارتباط المنطقة بالنخلة وأصنافها المتميزة، وسهولة حصول المستهلك أيضاً على أنواع الرطب التي تكتنزها منطقة الجوف”.

وأكد المهندس الشرعان أن التمور تمثل اليوم رافداً اقتصادياً مهماً للمملكة، والاهتمام بها والعمل على تنميتها يترجم أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل ورفع نسبة الصادرات السعودية.

وأوضح أن الموقع سيكون جاهزاً قبل بداية موسم الرطب في المنطقة، من خلال تخصيص سوق “حراج تمور الجوف” بجوار دوار المغازل، وستعمل الأمانة على توفير أماكن للباعة من خلال إنشاء موقع خاص بساحة السوق للدلالين، وتخصيص مداخل خاصة لسيارات الباعة ومرتادي السوق.