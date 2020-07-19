الإمارات: حالة وفاة و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 339 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم إلى تسجيل 211 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفا و922 حالة.

ولفتت إلى أن 352 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 49 ألفا و269 حالة .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.