انتحار بطلة العالم للتزلج على الجليد في موسكو

أقدمت بطلة التزلج على الجليد الروسية إياكترينا ألكسندروفسكايا، البالغة من العمر 20 سنة، على الانتحار، أمس السبت، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الحادثة أقرب إلى الانتحار، وجاري التحقيق في الأمر، حيث إن الشابة تركت رسالة تحتوي على كلمة “أحبك”.

يشار إلى أن ألكسندروفسكايا كانت تقدم عروض التزلج على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي، وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، حيث أصبحت مع شريكها هارلي وندسور بطلة العالم للناشئين للتزلج على الجليد في عام 2017.