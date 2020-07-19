عمرها 107 سنوات.. معمرة بجدة تتحدى كورونا وتنجو من الموت

نجت معمرة من الوفاة بأعجوبة، بعد أن أنقذتها العناية الإلهية، ورعاية الفريق الطبي، بمستشفى شرق جدة.

وقال الدكتور خالد الغامدي، المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة، إن الحالة مريضة مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات، أدخلت المستشفى وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وأضاف “الغامدي” أنه تمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة الدكتورة ربى هندي استشارية الباطنة، والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة، وتم عمل مسحة طبية للمريضة، وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لحدوث إلتهاب رئوي شديد وإصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، واستدعى وضعها على جهاز التنفس الإصطناعي.

وأوضح أنه تم بعدها نقلها للعناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي، وتم إعطائها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة، وحسب التوصيات العالمية.

وأشار إلى أن صحة المسنة بدأت في التحسن، تمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع، وتمت ملاحظتها في العناية المركزة، وبعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية الطاقم الطبي لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى.

وأكد الدكتور الغامدي أنها الآن بصحة ممتازة، مقدما الشكر للفريق الطبي المعالج.