‏مصرع مسعف بهيئة الهلال الأحمر السعودي أثناء مباشرته حادث في المدينة المنورة

تعرض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادث آخر في طريق الهجرة فجر اليوم، مما أدى إلى وفاته.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأنه ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد عن وجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة.

وأضاف: على الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة تعرض أحد المسعفين لحادث دهس، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث كانت حالته خطيرة، وبعد محاولات في إنعاشه، توفي بعد ربع ساعة من وصوله إلى المستشفى.

وذكر “السهلي” بأن المسعف كان من خيرة المسعفين في الميدان والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الارواح.

وشدد على قائدي المركبات بضروروة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.

وتقدم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمؤساة لذوي المسعف.