بالصور.. 3 وفيات وإصابة في حادثين منفصلين بالباحة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالباحة، حادثي انقلاب منفصلين أحدهما بمفرق البعيثة تربة نتج عنه حالتين وفاة وإصابة، والحادث الثاني وقع في عقبة غامد الزناد ونتج عنه وفاة قائد المركبة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

وأضاف: كان وقت بلاغ الحادث الأول في تمام الساعة 1:31 بمنتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة، متابعًا: “تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقه اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتين وفاة بالموقع وإصابة من بسيطة إلى متوسطة وتم التدخل إسعافيًا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وتابع “الزهراني”: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد وورد البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.