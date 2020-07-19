حددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، 3 حالات للإعفاء من العقوبة في جرائم الإتجار بالأشخاص.

وقالت إنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص كل من:

– بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شان ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.

– المُبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

– المُبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته.