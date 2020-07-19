آخر تطورات #كورونا عالميا.. ألمانيا تسجل 202 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بواقع 202 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 529 في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 201574 حالة.

وأوضحت البيانات – وفقا لصحيفة “ذا تلجراف” البريطانية – أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9084 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات الشفاء حوالي 187400 شخص من هذا المرض.