توقعات طقس الإثنين.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 29/ 11/ 1441 الموافق 20/ 7/ 2020.

وقال إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومنطقة نجران، كذلك على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).