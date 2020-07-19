محمد بن زايد يهنئ أمير الكويت بنجاح عمليته الجراحية

هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على تويتر “سعدت بالاطمئنان على صحة والدنا الشيخ صباح الأحمد خلال اتصال هاتفي معه.. ونسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.. ويبقيه ذخرا لأهلنا في الكويت ووطنه وأمته.. أدام الله للكويت الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الرشيدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح يوم الأحد ”تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح“.