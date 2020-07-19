وزير الإعلام اليمني يندد بتعيين أحد أفراد أسرة الحوثي رئيسا لأحد أهم البنوك الحكومية اليمنية

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تعيين أحد أفراد أسرة الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني، أحد أهم البنوك الحكومية.

وقال الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الايرادية وحوثنة مؤسسات الدولة، اصدر مدير مكتب زعيم مليشيا الحوثي المدعو المشاط قرار غير شرعي بتعيين أحد افراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية.

وأضاف الإرياني أن تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي لاقاربه على رأس المؤسسات الايرادية للدولة في مناطق سيطرة المليشيا يثبت بانهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب اليمني وجمع اكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة واوجاع ودماء اليمنيين.

وتابع أن الشعب اليمني العظيم الذي انتصر على إدعاءات التميز الطبقي والوصاية عليه باسقاط حكم الكهنوت،قادر على هزيمة السلاليين الجدد القادمين من كهوف وجروف صعدة، والانتصار لقيم الثورة والجمهورية والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية والوظيفة العامة بين مكوناته وأطيافه.