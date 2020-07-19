وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد صراع مع المرض #صالح_الشيحي #وفاة_صالح_الشيحي

انتقل إلى رحمة الله الكاتب الصحفي المعروف صالح الشيحي إثر وعكة صحية تعرض لها خلال الأسابيع الماضية.

وكان الشيحي قد تعرض لوعكة صحية ونقل على أثرها إلى المستشفى، ومنذ لك الحين وحالته تزداد سوءا حتى توفي اليوم.

ولد صالح الشيحي في رفحاء بالسعودية، ودرس إلى أن حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم حصل على عضوية في مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي، قبل أن يعمل كمدير تحرير في مجلة الثقافية الصادرة عن الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وكان قبل ذلك محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية؛ ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها.

وتنعى أسرة صحيفة “الوئام” الزميل الراحل، وتدعو الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.