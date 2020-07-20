قتل الابن وأصاب الزوج.. قاتل في زيّ “فيديكس” يهاجم منزل قاضية أمريكية

تعرض منزل القاضية الأمريكية الاتحادية إستر سالاس لهجوم مسلح، في مدينة نيوجيرسي، أدى لمقتل ابنها دانيال، وإصابة زوجها مارك أندرل بالرصاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت التقارير إن الزوج، ويعمل محاميًا، يرقد في المستشفى في حالة حرجة.

وقالت محطة إيه.بي.سي نقلا عن عدة مصادر في سلطات التحقيق إنه توافر لدى المحققين معلومات أولية بأن شخصا كان يرتدي زي سائق في شركة فيديكس لتوصيل البريد السريع وصل إلى منزل الأسرة في نورث برونزويك في نحو الساعة الخامسة مساء.

وأضافت أن مشتبها به ” ما زال طليقا”. فيما قال مكتب التحقيقات الاتحادي على تويتر إنه يحقق في هذه الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سالاس الإسبانية الأصل اختيرت من بين 99 متقدمًا لمنصب القاضي، لتكون أول امرأة من أصول لاتينية تعتلي منصة القضاء في أمريكا، وإنها كانت في الدور الأرضيّ من المنزل لحظة الهجوم، لكن لم يمسها سوء.