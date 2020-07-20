المكسيك: 5311 إصابة بـ #كورونا خلال 24 ساعة.. و296 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5311 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 344224 حالة وحالات الوفاة إلى 39184 حالة.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.