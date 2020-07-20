الأحوال المدنية‬⁩: 9 خدمات يمكن تفويض الغير لإنهاء إجراءاتها عبر “⁧‫أبشر‬⁩”

أشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن بإمكان المواطنين تفويض غيرهم عبر تطبيق (أبشر) إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها.

وقالت إن خدمات الأحوال المدنية التي يمكن التفويض لإنجازها، هي: تسلم بطاقة الهوية الوطنية، وتسلم شهادة الميلاد، وتسلم سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، وتسلم برنت البيانات، وتسلم إشعارات التعديل.