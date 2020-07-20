بعد 30 شهرا من مقتله.. عبد الله صالح يظهر في صنعاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل شديد الشبه بملامح “علي عبد الله صالح”، حتى ليكاد يكون نسخة منه. ورجح بعضهم أن يكون هو الرئيس اليمني الراحل، متنكرًا.

وتظهر الصورة رجلا يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، يرتدي نظارة شمسية، ويكاد يكون في شكله وبنيان جسمه نسخة من صالح.

وكان صالح لقي مصرعه في ديسمبر 2017، وتضاربت الأنباء حول الطريقة التي فارق بها الحياة، وشكك العديد من أنصاره في الحادثة، وأنكرها بعضهم.

وبحسب الموقع، فإن الصورة لشخص شبيه بالرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس هو. منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.