أمانة العاصمة المقدسة: عقدان لصيانة أنفاق مكة وشوارعها بـ18 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المُتخصصة لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام لمدة 3 سنوات، بقيمة 11 مليونًا و74 ألف ريال.

وقالت الأمانة إن العقد يأتي في إطار حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية ورفع كفاءة الأنفاق بمكة المكرمة وتطويرها.

من جهةٍ أخرى أبرمت الأمانة عقداً لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و325 ألف ريال ولمدة 36 شهراً، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.