“الأمن الفكري”: برامج لتوعية الحجاج بـ”مقاصد الشعائر ويسر الشريعة”

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برامج متنوعة خلال موسم الحج بما يخدم الحجاج في التوعية بيسر الشريعة ووسطيتها في مناسك الحج.

وتتضمن البرامج رسائل توعوية ولقاءات ومحاضرات عن آداب وفنون الحوار بين الحجاج ومقدمي الخدمة والتي تبين وسطية الاسلام في هذا النسك العظيم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالرئاسة علي النافعي، أن الاصدارات التي تهدى للحجاج عبر الروابط الالكترونية من كتب وكتيبات تثري الجانب الثقافي والمعرفي في هذا الجانب العظيم، مبيناً أنها ستبث عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية وفق تطلعات ولاة الأمر في حج آمن ضمن مبادرة الرئاسة العامة “معاً محترزون وجميعاً حاذرون”.