وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مشروع إسكان “تاج المصيف” الواقع في محافظة الطائف ويضم 556 وحدة سكنية من نوع فيلا، وذلك عبر الاتصال المرئي اليوم، إذ يُعد المشرع من بين المشروعات التي تحت الإنشاء و يوفّرها برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد خلال تدشينه المشروع، أن وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” تحرص على توفير مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم الأسر السعودية لتمكينها من التملّك، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتأكيدهم المستمر على توفير المسكن الملائم للمواطنين.

وقال في كلمته: “يسرني تدشين هذا المشروع الذي يأتي امتداداً للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إذ أثمرت هذه الشراكة عن ضخ مشاريع متكاملة تتوزع في جميع مناطق المملكة، وعلى مستوى محافظة الطائف فهناك 3 مشاريع متنوعة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، توفّر قرابة 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم وبأسعار مناسبة، ومن بينها هذا المشروع المميّز (تاج المصيف)، ويمكن حجزها عبر موقع وتطبيق سكني أو مراكز المبيعات، وأيضاً في إطار حرصنا على تلبية جميع الرغبات، وهناك نحو 13 ألف أرض ضمن مخططات متكاملة البنية التحتية على مستوى الطائف، إضافة إلى امكانية الاستفادة من الخيارات الأخرى مثل البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة”.

ونوّه بأن برنامج “سكني” يعمل على توفير الخيارات والحلول المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق سكني، إضافة إلى الخدمات الإضافية مثل الاستحقاق الفوري وامكانية الحجز وإصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألفاف للتطوير العقاري (الشركة المطوّرة للمشروع) مسعود بن مهدي آل حيدر، أن المشروع يمثّل نموذجاً من نماذج الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص في إطار خدمة المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم، مقدّماً الشكر والتقدير لوزارة الإسكان على جهودها وتفعيلها لدور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية.

فيما قدّم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور تركي بن مسعود آل حيدر، شرحاً عن تفاصيل المشروع وما يوفّره من وحدات وخدمات متنوعة، مبيناً أن المشروع يقع في حي الرحاب ويمتد على أكثر من 400 ألف م2، ويبعد 10 دقائق عن جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، و15 دقيقة عن مطار الطائف الدولي، ويوفّر 556 فيلا تتضمن 3 نماذج عصرية بمساحات وتصاميم مختلفة وبضمانات متكاملة، ويمتاز بتكامل البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق المتنوعة، منوّهاً إلى أنه تم حجز المرحلة الأولى من المشروع بالكامل والبالغة 60 فيلا خلال 48 ساعة.

وأفاد بأنه يمكن للمواطنين الراغبين بحجز المشروع استكمال جميع الإجراءات عبر موقع وتطبيق “سكني”، أو من خلال مركز المبيعات الواقع في مركز “تيرا مول”، حيث يقدّم المركز خدماته على مدار الأسبوع من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلاً.

من جانبه، نوه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، إلى المشاريع التنموية المتنوعة التي تشهدها محافظة الطائف، سواء على مستوى الطائف الجديد أو مشاريع التطوير العقاري التي تتوزع في أرجاء المحافظة ضمن شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والمطوّرين العقاريين.

وقال: “باسم أهالي محافظة الطائف نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الإسكان على جهودها في توفير الحلول السكنية التي تلائم مختلف الفئات، ومشروع (تاج المصيف) يأتي امتداداً لتلك المشاريع المستمرة التي تشهدها المحافظة بشكل عام”.