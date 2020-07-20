اجتماعات قطرية تركية مع حكومة الوفاق الليبية في أنقرة

التقى وزير الدفاع القطري، خالد محمد بن العطية، بوزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، في أنقرة.
وفي وقت سابق، استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين في أنقرة، وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.
وذكرت قناة “TRT” التركية الناطقة بالعربي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن “وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في أنقرة”.
يأتي ذلك غداة لقاء وزير الدفاع التركي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة. وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، بأن “سمو أمير البلاد استقبل في قصر البحر وزير الدفاع في الجمهورية التركية والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد”.
في غضون ذلك، تشهد الساحة الليبية تصعيدا وتحركات عسكرية من جانب مليشيات تركيا التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، بالتوجه ناحية جبة سرت، التي تشهد استعدادا وتجهيزات عسكرية من جانب الجيش الوطني الليبي لصد أي عدوان على المدينة.
جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان البرلمان المصري تفويض الجيش المصري بالقيام بالتحركات العسكرية لحفظ الأمن القومي خارج حدود البلاد، وخاصة الجبهة الغربية في الحدود مع ليبيا.