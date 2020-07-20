اجتماعات قطرية تركية مع حكومة الوفاق الليبية في أنقرة

التقى وزير الدفاع القطري، خالد محمد بن العطية، بوزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، في أنقرة.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الاثنين في أنقرة، وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.