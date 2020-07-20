الراجحي يبحث مع السفير الياباني سبل التعاون في مجالات الموارد البشرية بين البلدين

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم, اجتماعًا مع السفير الياباني لدى المملكة تسوكاسا إيمورا , بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ووكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر بن عبدالرحمن القاسم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين المملكة واليابان.

ورحّب معالي الوزير بالسفير, مثنياً على رئاسة اليابان لمجموعة العشرين في الدورة السابقة وعلى رئاستها بالمشاركة في ترويكا لمجموعة عمل التوظيف في الدورة الحالية.

وقدّم معالي المهندس الراجحي نظرة عامة عن هيكلة الوزارة ومهامها الرئيسة، مثمناً التعاون القوي والمثمر بين اليابان والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات, مؤكداً أنه يسهم بشكل فعّال في تطوير الجهود المشتركة لصالح البلدين، مشيراً إلى التعاون في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطرق الجانبان لتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، بينما استعرض معالي النائب الدكتور أبوثنين أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة.

وأثنى السفير الياباني لدى المملكة على جهود المملكة للتصدي للجائحة لا سيما فيما لمسته الجالية اليابانية المقيمة بالمملكة من جهود.

وتخلّل الاجتماع مناقشة لأولويات مجموعة عمل التوظيف لمجموعة دول العشرين، فيما أكد سفير اليابان لدى المملكة أهميتها وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.