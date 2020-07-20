تمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير.

بدوره رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – حفظه الله – ، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قبل سموه وتلمس احتياجاتهم,

وعبر العسيري عن اعتزازه بهذه الثقة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، مقدماً شكره وتقديره لمعاليه على دعمه ومتابعته.