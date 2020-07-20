مسؤول بـ”التنمية الاجتماعية”: ما حدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية أحد أنواع الإيذاء للأطفال ورفعنا الواقعة للجهات المختصة

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، إن استغلال طفلة لنشر خلطات جنسية يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال ونظام حماية الطفل يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش والحياة الكريمة.

وأضاف الحديثي، في مداخلة مع قناة السعودية، أن الواقعة تمثل مخالفة صارخة لنظام حماية الطفل، في حين أن المملكة حريصة على توفير مناخ آمن للأطفال، وهو ما ظهر جليا في التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولة التي تمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو النزاعات المسلحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إحالة واقعة رصد استغلال طفلة لنشر خلطات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات المختصة.