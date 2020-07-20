“أصداف الخبر”.. قصة نجاح يشهدها قطاع التطوير العقاري مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. عاجل

لم تمضِ أكثر من 24 ساعة من اطلاق مشروع “أصداف الخبر” الذي يعدّ أحدث مشاريع برنامج “ٍسكني” في المنطقة الشرقية، حتى اكتمل حجزه من مستفيدي البرنامج، حيث يمثّل المشروع إحدى قصص النجاح الرائدة التي تجمع وزارة الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثّلة في شركة “أسيكو” المحدودة.

وشهد العام 2020 شراكات فاعلة بين وزارة الإسكان وعدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى قطاع التطوير العقاري، نتح عنها توقيع اتفاقيات بين الجانبين في سبيل ضخ المزيد من المشاريع السكنية على مستوى جميع مناطق المملكة، إذ يأتي ذلك بعد تأكيد وزير الإسكان خلال ملتقى الميزانية المنعقد نهاية العام الماضي على توفير أكثر من 300 فرصة للقطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على عقد شراكات معها بعد تأهيلها، فيما يأتي مشروع “أصداف الخبر” أحد أشكال هذه الشراكة، ونموذج من نماذج تمكين هذه المنشآت للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية.

ويمتاز مشروع “أصداف الخبر” بموقعه الاستراتيجي على مستوى محافظة الخبر، إضافة إلى التصاميم العصرية لوحداته السكنية، وكذلك تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، ويقع المشروع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر، يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.