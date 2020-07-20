اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية للأيتام وذوي الإعاقة في فرع الموارد بالرياض

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية مع المستشفى السعودي الألماني.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كلٍ من مديرعام فرع الموارد والتنمية بالرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ومدير المستشفى السعودي الألماني د. معتق الشهراني بحضور مساعد مدير عام فرع الموارد بالرياض أ. علي القباني ومديرة المسؤولية المجتمعية بالفرع أ. نوف الدوسري إلى توفير جميع الخدمات الطبية للمشمولين بالرعاية من فئتي الأيتام وذوي الإعاقة والكادر الوظيفي العامل معهم بخصم يصل إلى 50% في جميع العيادات الطبية بالمستشفى السعودي الالماني بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية الضرورية لبعض الفروع واجهزة التعقيم الطبي الأخرى.

وذكر الدكتور الحربي أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المستمرة لإشراك القطاع الخاص في تعزيز وتنمية المجتمع وابتكار الحلول البديلة بما يخدم مصلحة فئاتها المستفيدة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة بالمساهمة في تحقيق رؤية 2030.