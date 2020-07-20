لا لتصفية القضية .. ” الأمعاء الخاوية” سلاح الأحوازيين لموجهة اعتقال قادتهم في هولندا و الدنمارك

“الأمعاء الخاوية”.. احتجاج الأحوازيين لمساندة المعتقلين في الدنمارك وهولندا

أعلن الأحوازيون في المانيا دخولهم في إضراب عن الطعام بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وأكدوا أن إضرابهم جاء اعتراضًا على استمرار اعتقال القادة الأحوازيين في الدنمارك وهولندا، وهم حبيب جبر، وشقيقه ناصر و يعقوب حرة والاعلامي ومقدم برنامج تلفزيوني على قناة “أحوازنا” عيسى الفاخر.

وأوضحوا أنّ الاستعدادات متواصلة مع الأحوازيين للعمل بشكل جماعي من أجل مجابهة السعي الإيراني لتصفية القضية الأحوازية عبر صفقات سياسية مشبوهة.

وشدد الأحوازيون على أن معركة الأمعاء الخاوية رسالة إلى النظام الإيراني وشركائه مفادها أن السبل لن تنقطع بالشعب الأحوازي في النضال، وكما يواجه أبطال هذا الشعب النظام في الداخل، فإن الاحوازيين في المهجر لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مؤامراته.

وأشاروا إلى أن الإضراب ليس آخر وسيلة في جعبة المناضل الأحوازي، وإنما هي خطوة في مسيرة طويلة ليعرف العالم أن القضية الأحوازية لم ولن تموت. و سيواصل كل الطرق الشرعيه للافراج عن المعتقلين الاحوازيين.