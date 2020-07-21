عاجل… التعليم: غداً يبدأ التقديم لـ #حركة_النقل_الخارجي للاداريين والاداريات

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم لحركة النقل الخارجي للاداريين والاداريات يوم غدا الاربعاء ١/١٢/١٤٤١ عبر نظام فارس ويستمر حتى ٣٠ محرم ١٤٤٢.

وتضمن تعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الموجه لجميع الإدارات والاقسام والمكاتب المرتبطة فترات النقل للموظفين الإداريين، حيث ستكون الفترة الأولى بالرفع للنقل تبدأ من تاريخ 6/1 وتنتهي بتاریخ 7/30 من كل عام هجري.

وأشار التعميم، إلى أن الفترة الثانية للرفع بالنقل تبدأ من تاريخ 12/1 وتنتهي بتاريخ 1/30 من كل عام هجري، مع التنويه بأن جميع رفع طلبات النقل ستكون عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس.