بالفيديو.. المبادرون الخمسة.. مسؤولو حملة “احترام البيئة”: أردنا ردَّ الجميل للوطن

أكد مسؤولو مبادرة احترام البيئة في أبها، أنهم أرادوا رد الجميل للوطن، وأنهم مستعدون لتقديم المزيد.

وقال ساير النهار: إن المبادرة تهدف إلى حث الزائر والمقيم والمواطن على النظافة واحترام البيئة، موضحا أن عددهم حتى الآن خمسة أشخاص، هم، سلطان الشايع ومحمد بن شخبوط وسعد الكلثم، ومحمد الحارثي، بالإضافة إليه.

وتابع بأن المبادرة انطلقت من الرياض إلى شارع الفن في أبها، حيث أنها الوجهة السياحية الآن، وتشهد توافدا كبيرا من الزائرين عليها.

وأضاف : بأنهم اشتروا المستلزمات الخاصة بالنفايات من أحد المتاجر، وتحركوا إلى أبها، ليقوموا بتوزيع سلال المهملات في الشوارع، ليستخدمها العابرون في إلقاء مخلفاتهم من القمامة، بدلا من رميها في الشارع، أو حملها في حقائبهم الشخصية.

وتطرق الحارثي في حديثه إلى رد فعل الزوار والسياح، مشيرا إلى أنهم وجدوا الكثير من التشجيع والاستحسان، وقال بعضهم بتصوير المجموعة بينما تقوم بعملها في توزيع السلال.

وعن مشاعره، قال النهار إنه أحس براحة في داخله أنه أنجر شيئا بسيطا من دوره تجاه الوطن، بنص تعبيره، مضيفا أنه أراد تشجيع الآخرين على المساهمة بجهدهم في تنظيف الأماكن التي يمرون بها، باعتباره نوعا من “إماطة الأذى عن الطريق”.

وقال محمد بن شخبوط: أحسست بعد انتشار هذه المبادرة بأننا قادرون على خدمة هذا الوطن المعطاء ولو بشيء بسيط، مضيفا: “لن تكون آخر مبادرة إن شاء الله “.

ووصف سعد الكلثم مساعدته عمال النظافة بأنه “شعور ممتع”، مضيفا: “جميل أن تساعدهم وتكون بجوارهم وتشاهد ابتسامتهم”.

وأشار الكلثم إلى رد فعل المارة من الزوار والسياح، الذي تقدموا للمشاركة معهم، ومساعدتهم، مؤكدا أن هذا كان سببا لفرحته وحماسه للمزيد.

وقال سلطان الشايع: “استمتعت بعمل الخير ولو كان بسيطا، وبمساعدة عمال النظافة، وحث الناس على أن يجعلوا المكان أفضل مما كان”.

فيما وصف محمد الحارثي المبادرة بأنها “رد جزء بسيط من جميل الوطن علينا”، مضيفا: “أعتقد أنه واجب على كل شخص أن يحافظ على المكان اللي يعيش فيه، ووطنا يستحق منا أكثر”.