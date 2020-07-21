بسبب كورونا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام

أعلنت مجلة فرانس فوتبول إلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2020، بسبب الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

أكدت المجلة الفرنسية المذكورة أعلاه التي تمنح هذه الجائزة لأفضل لاعب في العالم في كل سنة نتيجة لأدائه وإحصاءاته الفردية ومساعدة فريقه على حصد الألقاب، عن إلغاء نسخة 2020 من الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخها منذ أن بدأت في عام 1956، بسبب الافتقار إلى شروط عادلة كافية.

وقالت مجلة فرانس فوتبول: لا يمكن ولا يجب معاملة مثل هذه السنة على أنها سنة عادية.

وأضافت: لم نرغب في وضع علامة لا تُمحى في قائمة الجوائز مثل الفوز بالكأس في ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن ليونيل ميسي هو آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، ليصبح الأكثر تتويجاً بهذه الجائزة بـ6 مرات متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.