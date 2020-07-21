الزياني يكتسح استفتاء جماهيريًّا لأفضل مدربي آسيا

اكتسح المدرب السعودي خليل الزياني، صدارة القائمة في استفتاء جماهيري حول أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

ونال الزياني نسبة 77% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين تجاوز عددهم 26 ألفًا من قراء الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتنافس فيه 10 مدربين.

وقاد الزياني المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس آسيا خلال مشاركته الأولى في النهائيات عام 1984 في سنغافورة، وهو اللقب الأول من ضمن ثلاثة ألقاب حققتها السعودية في البطولة.

وأصبح الفريق تحت قيادة الزياني أول منتخب آسيوي يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عاماً.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب بهدف دون رد ليتأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين بهدفين نظيفين في النهائي.

كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق أيضاً نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق.

وتفوق الزياني على مدربين إيرانيين هما محمد رانجبار وحشمت مهاجراني وثلاثة مدربين من البرازيل هم كارلوس ألبرتو بيريرا وزيكو وجورفان فييرا، بالإضافة إلى الأسترالي إنج بوستيكوجلو والإسباني فيليكس سانشيز والفرنسي فيليب تروسييه والإيطالي ألبرتو زاكيروني.