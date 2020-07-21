أبرزها مؤسسة البوسفور العالمية… إدارة تويتر تقيّد الوصول إلى حسابات جديدة موالية لأردوغان

فرضت منصة “تويتر” للتواصل الإجتماعي تقييداً على حساب “مؤسسة البوسفور العالمية” التي تقول معلومات إنها مرتبطة بكيان “البجع” الذي يعمل لحساب حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشويه معارضيه ومنافسيه.

وبسبب التعليق المفروض على الحساب، يشير موقع “زمان التركية” الإلكتروني إلى أن رسالة تحذيرية باتت تظهر أمام زوار الحساب: “انتباه! هذا الحساب عُلق مؤقتاً. أنت تحصل على هذا التحذير بسبب ملاحظتنا وجود أنشطة غير طبيعية على هذا الحساب. هل تريد الاستمرار في عرض هذا الحساب؟”.

كما قررت إدارة تويتر فرض القيود نفسها على حسابين آخرين للمؤسسة نفسها، وأوضحت أن السبب هو اكتشاف أنشطة غير طبيعية عبر هذه الحسابات.

وتنشط البوسفور العالمية في أنشطة الضغط، و”إنتاج دعاية للجهات السياسية والاجتماعية الفعالة” حسب التعريف الوارد في موقعها الإلكتروني.

ويُشار إلى أن تويتر أغلقت في الشهر الماضي، 7 آلاف حساب تركي، بسبب أنشطة غير شرعية، وقال مراقبون إنها موالية لحزب العدالة والتنمية لتشويه المعارضين، وتلميع نظام حزب العدالة والتنمية.