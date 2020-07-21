عاجل… إصابات #كورونا تتجاوز الـ 14 مليوناً والوفيات 610 آلاف

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 7ر14 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية،عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و705 آلاف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 3ر8 مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 610 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.