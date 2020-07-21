بعد قمة “مشحونة”.. أوروبا تتفق على “روشتة” #كورونا بـ2.1 تريليون دولار

بعد خمسة أيام من المناقشات المشحونة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تاريخية لتمويل تعافي أوروبا من أزمة فيروس كورونا، بميزانية إجمالية تبلغ 1.83 تريليون يورو (2.10 تريليون دولار) .

وأعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمز، الاتفاق على صندوق التعافي من آثار كورونا بقيمة 750 مليار يورو، وعلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.074 تريليون يورو، مضيفة أن “الاتحاد الأوروبي لم يقرر استثمارًا طموحًا في المستقبل مثل هذا من قبل”. فيكا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق بأنه “يوم تاريخي لأوروبا”.

وعلى مدار 5 أيام مضت، اجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم، 27 دولة، لبحث خطة التعافي المالي من آثار وباء فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق الاقتصادي التي فرضتها دول الاتحاد للحد من انتشار الفيروس.