وفق أعلى المعايير.. “التدريب التقني”: 90 تخصصًا معتمدًا لتأهيل السعوديين لسوق العمل

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً، منها 56 للكليات التقنية، بواقع 16 للبكالوريوس، و44 للدبلوم، و25 في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطوير وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وتنفيذها بالطريقة التي تتفق مع سياساتها وأهدافها المستقبلية.

ويتم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات الوطن، وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، حيث استحدثت المؤسسة مؤخراً العديد من التخصصات النوعية من أبرزها: الأمن السيبراني، تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

وتُعد المؤسسة الخطط والحقائب والبرامج التدريبية للقطاعات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجة الكفايات التدريبية، بالإضافة إلى تقويم ومراجعة واعتماد

البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلة البرامج والشهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

يذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، كما أعلنت المؤسسة مؤخراً إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وبدء التدريب بها مطلع العام التدريبي الجديد، التي تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.