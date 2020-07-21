فريق طبي متخصص ينقذ وجه تسعيني في مستشفى النور التخصصي 

نجح فريق متخصص في التجمع الصحي في مكة المكرمة ممثلا في قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بمستشفى النور التخصصي من إجراء عملية قسطرة اوعية تداخليه لمريض يبلغ من العمر ٩٩ عاماً يعاني من تورم في الوجه.

واوضح رئيس قسم جراحة الاوعيه الدموية التداخلية الدكتور محمد بن عمر بافرج، ان المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من تورم بالوجه و الطرف العلوي الأيمن وفشل كلوي مزمن وبعد عمل اشعه بالصبغة تبين وجود انسداد كامل للوريد الاجوفي العلوي مما استدعى الى تحضيره لعملية الأوعية التداخليه بالقسطرة.

واجريت له عملية توسعة الانسداد بالبالون التي استغرقت ساعة ونصف.

وأضاف: تكللت العمليه و لله الحمد بالنجاح وخرج المريض بنفس اليوم مع اختفاء التورم بالوجه والطرف العلوي الأيمن.

وأكد مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني أن قسم جراحة الأوعية الدموية والتداخلية بالمستشفى يعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة للدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – التي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام .