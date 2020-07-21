قبول 4097 طالباً وطالبة للقبول بجامعة بيشة للعام الجامعي المقبل

أعلنت جامعة بيشة اليوم الثلاثاء (30 ذو القعدة 1441هـ) أسماء 4097 مرشحًا ومرشحة للقبول في مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك عبر منصة القبول الإلكتروني. مبينة بأنه سيتاح للمرشحين تأكيد القبول خلال موعد أقصاه الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، قبل أن يتم إعلان المقبولين في المرحلة الأولى بشكل نهائي السبت المقبل.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي المرشحين والمرشحات وأولياء أمورهم. مباركاً لهم القبول في الجامعة ليبدأوا معها رحلة جديدة لطلب العلم والمعرفة مستعينين بالله؛ ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، وليسهموا بشكل فعال في دعم برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. داعياً إلى بذل المزيد من الجد، والالتزام خلال دراستهم، لتحقيق النجاح والتفوق.

وأوضح سعادته أن القبول الإلكتروني لهذا العام اتسم بالسهولة والمرونة وفق منظومة إلكترونية تم تجهيزها للتيسير على المتقدمين والمتقدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة، مقدماً شكره وتقديره لفرق العمل بعمادة القبول والتسجيل التي عملت طوال الفترة الماضية للإِشراف على عمليات التسجيل والرد على استفسارات واسئلة المتقدمين سواء عبر الوسائط الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية.