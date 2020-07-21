لأول مرة منذ 40 عاما.. ديبورتيفو الإسباني يهبط لدوري الدرجة الثالثة

لأول مرة منذ 40 عاما، يتنافس فريقا ديبورتيفو ولا كورونيا الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، بعد هبوط ديبورتيفو الفائز باللقب خمس مرات.

وتأكد هبوط ديبورتيفو إلى الدرجة الثالثة نتيجة فوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس 1-0 و2-1 توالياً في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة.

ورافق ديبورتيفو الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وتوج بطلا للكأس الإسبانية مرتين، في الهبوط إلى الدرجة الثالثة فريقٌ اعتاد على اللعب بين الكبار أيضاً، هو راسينغ سانتاندر، إلى جانب نومانسيا وإكسترامادورا.