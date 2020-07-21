الهند: وفيات #كورونا تصعد إلى 28 ألفًا.. والإصابات 1.15 مليونًا

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 587 حالة وفاة بالإضافة إلى 37148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 28084 حالة وفاة و1155191 إصابة بالفيروس التاجي ،مشيرة إلى أن عدد المتعافين ارتفع الى 724578 شخصا.