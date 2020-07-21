لمنتجات عالية الخطورة.. المواصفات السعودية تصدر 7.560 شهادة IECEE خلال 2019

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها لأكثر من (7.560) ترخيص باستخدام شهادة الاعتراف بشهادات اللجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE)، وذلك بحسب تقريرها السنوي للعام 2019م.

وأوضحت المواصفات السعودية أنها شرعت خلال العامين الماضيين في اتخاذ خطوات فاعلة للمُشاركة بالبرنامج الدُولي لاختبارات تقييم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE)، والمُطبق من قبل اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وذلك من خلال الإلزام بالحصول على شهادة المطابقة لبعض الأجهزة والأدوات الكهروتقنية عالية المخاطر، طبقاً للمواصفات القياسية الدُولية، مع الأخذ في الحسبان الحيود الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى منحها (2.208) شهادة لمنتجات الإنارة وملحقاتها، و(1.734) لأجهزة التلفاز، و (1.385) للجوالات والشواحن وأجزائها، و(1.149) لأجهزة لوحية والتابلت، وكذلك (605) للشواحن المتنقلة وبطاريات الجوالات، إلى جانب (273) شهادة لمضخات المياه الكهربائية، و(153) ساعة ذكية، و(49) غسالة أطباق، وأربعة ألواح شمسية.

وشددت المواصفات السعودية على أنها تهدف من الإلزام بهذه الشهادة إلى ضبط سُوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وكذلك تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات، علاوة على توفير الوقت والجهد والتكاليف (تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها)، كما تساعد خدمة وضمان سلامة المستهلكين في تعاملهم مع المعدات والأجهزة الكهروتقنية التي تُستخدم بصفة أساسية في المنازل والمكاتب ومراكز العناية الصحية والأماكن المشابهة.