الجامعة العربية: نواجه صعوبات مالية في المعونة الفنية للدول الأفريقية

عقد مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية دورته العادية (54) الافتراضية اليوم برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد أبو الغيط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة البنود المدرجة بجدول أعمال الدورة التي تمثل نشاط الصندوق خلال عام 2019، وطلبات المعونة الفنية الجديدة للدول الأفريقية، وكذلك الموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2019، ومشروع موازنة الصندوق عن عام 2021.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن” أبو الغيط “عبّر خلال الاجتماع عن قلقه من توقف الصندوق عن القيام بالدور المنوط به وما يتبع ذلك من آثار جسيمة على مسار التعاون العربي-الأفريقي، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق المتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد إسهاماتهم في موازنته، وطلب الأمين العام من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد إسهاماتهم في موازنة الصندوق.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق استطاع خلال عام 2019 تنفيذ 14 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب أفريقي من 20 دولة أفريقية، إضافة إلى تقديم 94 منحة دراسية لطلبة أفارقة بالجامعات العربية من 21 دولة أفريقية، وهي أنشطة معرضة للتوقف خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار هذه الظروف، حيث لم تسدد أيّ دولة مساهمتها خلال العام الجاري 2020.

وأكد “أبو الغيط” أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي-الأفريقي، الذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها في أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد توسعاً في العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية ومحاولات إسرائيلية ممنهجة لتوظيف هذه العلاقات لإحداث شرخ في العلاقات العربية-الأفريقية وإضعاف التضامن الأفريقي مع القضايا والأولويات العربية .