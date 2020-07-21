قريبًا.. “الوسائل”: تحويل “ملعب الجامعة” لأول ملعب رقمي في الشرق الأوسط

تستعد شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان، لتحويل ملعب جامعة الملك سعود، لأول ملعب رقمي في الشرق الأوسط.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، فيديو تمهيدي قالت خلاله “قريبًا.. الملعب الرقمي”.

وتسعى الشركة إلى الانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم السعودي المقبل، والمقرر أن يبدأ اعتبارًا من 16 أكتوبر، لافتة إلى خاطبت أكثر من 14 شركة حول العالم تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.

يشار إلى أن شركة الوسائل تفوقت في عرضها للاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 7 أعوام مقبلة، أمام منافستها شركة نادي الهلال.