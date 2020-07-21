مصاب بسبب الإهمال ينقل فيروس كورونا لـ 5 من عائلته بينهم والدته المسنة

ذكرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنَّ مصابًا بفيروس كورونا المستجد، تأخَّر في عزل نفسه، وذلك بعد شعوره بارتفاع في درجة حرارته.

وقالت في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، بأن المصاب لم يذهب لعيادات “تطمن”، ظنًا منه أنها مجرد انفلونزا موسمية، مضيفة أنّه تسبَّب في نقل العدوى إلى 5 من أفراد عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 255,825 حالة حتى الآن، كما أعلنت عن تعافي 4,000 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 207,259 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,557 حالة.