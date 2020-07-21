مسؤول سوداني: إثيوبيا أقرت ببدء ملء #سد_النهضة.. ورئيس وزراء إثيوبيا يبرر بزيادة الأمطار

أكد مسؤول سوداني، الثلاثاء، أن إثيوبيا أقرت بالفعل ببدء ملء خزان سد النهضة من جانب أحادي، رغم استمرار المفاوضات الأفريقية.

فيما نقلت وسائل إعلام إثيوبية عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوله إن بدء ملء خزان سد النهضة يتزامن مع زيادة نسبة الأمطار، وفقا لقناة العربية.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، الثلاثاء، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضروريا” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

والشهر الفائت، فشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، لا سيما على آلية ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر بحصص دول المصب.